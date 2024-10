Wanja Slavin: libelle // Johannes Mössinger: Thelonious Monk Project

Wanja Slavin: libelle

Der abwechslungsreiche Sound von „libelle“ verbindet all das, was Slavin in der Musik mag: verquere Grooves, eingängige Melodien und Anflüge von Melancholie, hitzige Soli und spontane Interaktion. An Slavins Seite spielt dabei eine eindrucksvolle Riege profilierter Improvisatoren, darunter David Helm, Johannes Lauer und Fabian Rösch.

Wanja Slavin: Saxophon

Johannes Lauer: p + trb

David Helm: b

Fabian Rösch: dr

Johannes Mössinger: Thelonious Monk Project

Johannes Mössinger begann seine Arbeit in der NYer Szene 2002 mit der CD Produktion Monk’s Corner und widmete sich schon damals ganz der Musik des großen Jazzmeisters Thelonious Monk. Gemeinsam mit Joe Lovano, Kermit Driscoll und Karl Latham entstand das grandiose Monk Album mit vielen neue Ideen, die sich aus europäischen und amerikanischen Einflüssen und Energien speiste. Mit seinem virtuosen Klavierspiel macht er dabei genauso Furore wie als Komponist von ausdrucksstarker, filigraner Musik.

2024 entstand ganz aktuell ein zweites Monk Programm mit einer dafür neu zusammengestellten Band. Der Posaunist Adrian Mears garantiert dabei einen spannenden, wandelbaren Sound und es entstehen sehr reizvolle Möglichkeiten. Im Mittelpunkt steht dabei der Respekt vor Monks Musik und gleichzeitig die persönlichen Interpretationen und Umdeutungen der vier Ausnahmemusiker.

Mössinger gelingt auch hier wieder eine Mischung aus Tradition und Moderne, die für ihn grundsätzlich wichtig ist. Er hat dabei keine Scheu vor den sperrigen Themen Monks und entwickelt sie mit seiner Stilistik weiter. Er präsentiert sich dabei reifer, vielfältiger und gelassener, ein Künstler mit einem tiefgründigen Ausdruck. So wird Monk in die Gegenwart gebracht.

Johannes Mössinger (p)

Adrian Mears (trb)

Martin Gjakonovski (b)

Silvio Morger (dr)