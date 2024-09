Warmbronner Sonntagsgänge Joseph Beuys: Jeder Mensch ist ein Künstler - Vortrag

Joseph Beuys wollte eine Kunst entwickeln, die die Welt verändern konnte. Existenzielle Krisen im Krieg und der Nachkriegszeit, herausfordernde religiöse Erfahrungen ließen ihn einen neuen Kunstbegriff entwickeln, in dem er Spiritualität und politisches Handeln, Verbundenheit mit der Natur und Weiterentwicklung der menschlichen Gesellschaft zusammenbrachte. In der Stuttgarter Staatsgalerie ist ihm ein ganzer Raum gewidmet. Was Christian Wagner dichterisch zum Ausdruck brachte, hat Joseph Beuys inszeniert: Mensch, Natur und Kunstwerk gehören für beide zusammen.

Siegfried Finkbeiner war viele Jahre evangelischer Pfarrer in Stuttgart und beschäftigt sich schon seit Jahren mit Menschen, die für eine zeitgemäße Spiritualität wichtige Impulse gebracht haben.