Was ist deine Superkraft?

Eröffnung der neuen Kinderausstellung – ein Nachmittag für Familien mit Kindern ab 5 Jahren

Jason Zauberkunst lädt uns zu einer magischen Show ein und zeigt uns danach, wie man aus Luftballons Kunst macht.

In Kurzführungen um 14.30, 15 und 15.30 Uhr gehen wir auf die Reise durch die neue Ausstellung: Träumst du manchmal auch davon, eine Superkraft zu haben? Dich verwandeln zu können, unglaublich stark zu sein oder die Regenwolken wegzupusten? Dann bist du bei Rossi genau richtig: Rossi ist ein Pferd, möchte gerne ein Einhorn mit besonderen Fähigkeiten werden und hat Lust auf Abenteuer. Gemeinsam trefft ihr mächtige und fantastische Wesen.

Heute sind wir alle ein bisschen Rossi: Wir gestalten Mini-Steckenpferde. Wie würde dein Rossi aussehen? Ist es ein Einhorn geworden? Oder gleicht es Bingwu, dem chinesischen Feuerpferd? Und wir bringen Rossi auf Trab: Meistere den Hobby Horsing-Parcours auf unserem Vorplatz!