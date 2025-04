Was sind Farben?

Am besten, Sie probieren es mit mir gemeinsam aus. Wir rühren einen Malgrund an, ein sogenanntes Gesso. Wie verhält sich das auf Leinwand oder Holz? Haben Sie schon einmal Farbe selbst hergestellt aus Pigmenten oder Mineralien? Dazu werden wir in unserem Alchemisten Labor Farbstücke im Mörser zerkleinern und auf einer Glasplatte fein zermahlen.

Jetzt fehlt noch das Bindemittel. Soll es Öl sein oder lieber Tempera? Das hängt davon ab, wie man malen will. Oder ist Acrylbinder das universelle Allzweckmittel? Auch das werden wir in praktischen Malversuchen herausbekommen.

An fünf Abenden erleben Sie eine Reise durch die Maltechnologie. Mit vielen Versuchen und eigenem Ausprobieren eigenen Sie sich den Erfahrungsschatz an, den man zum Malen braucht.