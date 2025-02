We salute you - World's biggest tribute to AC/DC

WE SALUTE YOU setzt weltweit neue Maßstäbe. Die Band bringt eine großartige, aufwendige und authentische AC/DC Show auf die Bühne, die ihresgleichen sucht. Sänger Grant Foster aus London macht sich zusammen mit seinen vier Kollegen mit WE SALUTE YOU in eine neue Dimension auf.

Die Fans erwarten eine perfekte AC/DC Show – und sie bekommen sie. Mit einer Präsentation voller Leidenschaft, einer gigantischen Bühnen-Produktion, einer überdimensionalen Höllenglocke, einer beeindruckenden Marshall-Wand und bis zu 21 Kanonen kommt WE SALUTE YOU dem Vorbild AC/DC verblüffend nahe. So nahe, dass der langjährige AC/DC Fotograf Robert Ellis aus London nach einem Konzertbesuch den Post „this is the closest thing to the real thing!“ veröffentlichte.

Natürlich lassen die fünf Jungs auch unter musikalischen Aspekten keine Zweifel zu. Sie beschäftigen sich von Beginn an mit dem Sound und der Performance ihrer Idole. Kein Wunder, dass jeder Auftritt der Band zu einem unvergesslichen Konzert-Highlight wird – nicht nur für eingeschworene AC/DC Fans!

WE SALUTE YOU verwirklichen ein einzigartiges AC/DC Live-Erlebnis auch für große Konzerthallen und Festivals. Bereits ein Jahr nach ihrer Premiere lud man die Band in die legendäre Jahrhunderthalle Frankfurt oder den Circus Krone in München ein, in denen AC/DC einst selbst auftraten.

Wenn das Publikum die Augen schließt, werden sie 1:1 AC/DC hören – und wenn sie die Augen öffnen, werden sie AC/DC auch sehen.