Weddfair 2024 – Messe für Hochzeit und Event Böblingen - Sindelfingen

Zum 9-ten Mal in Folge dürfen sich die Besucherinnen und Besucher der erfolgreichen WEDDFAIR 2024 auf viele Anregungen für ihr Fest freuen. Rund 70 qualifizierte Messeaussteller, größtenteils aus der Region, bieten ihre Leistungen an. Das Ganze wird abgerundet durch ein erlebnisreiches, außergewöhnliches Rahmenprogramm: „Die Messegäste sind nah dran. Sie dürfen probieren, sehen, hören, schmecken und anfassen. Alle Sinne werden angesprochen.“ Und was keinesfalls fehlen darf und was weit über Böblingen hinaus bekannt ist: Die faszinierende, mitreißende Modenshow, die zweimal an jedem Messetag stattfindet. Begrüßt werden die Besucher mit einem Willkommenssekt und dürfen anschließend entspannt den Rundweg durch die Messe spazieren. Der Messeort liegt verkehrstechnisch äußerst günstig direkt an der Autobahnausfahrt 23 zwischen Böblingen und Sindelfingen.