Weeland präsentiert das Album „The Soul Provisions“ – und geht 2025 auf Tour!

Freut Euch auf eine satte Portion Soul! Weeland verweben Retro-Soul und Rhythm ’n’ Blues sehr elegant mit modernen Indie-Soul-Einflüssen, wie man sie von Michael Kiwanuka, Khruangbin oder Alabama Shakes kennt. Das Kollektiv um Gitarrist Patrick Wieland vereint mit Sängerin Esther Cowens, Schlagzeuger Tommy Baldu, Keyboarder Martin Meixner und Bassist Martin Stumpf etablierte Größen der Szene, die schon mit Künstlern wie Jan Delay, Max Herre, Max Mutzke, Cro, Roachford oder den Fantastischen Vier zusammengearbeitet haben.

Weelands brandneues Album »The Soul Provisions« entfaltet eine fesselnde Bandbreite an Emotionen und Klangfarben – von intimen, gefühlvollen Balladen bis hin zu mitreißenden, groovenden Tracks. Patrick Wieland beweist darauf eindrücklich, dass er einer der führenden deutschen Musiker ist, wenn es gilt, Soul, Rhythm & Blues, Pop und ein paar Spuren von Jazz ins richtige Verhältnis zu setzen.

Besetzung: Esther Cowens (voc); Patrick Wieland (git, voc); Martin Meixner (keys); Martin Stumpf (b); Tommy Baldu (dr)