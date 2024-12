Mit dem "Wefzg rauslassa" startet die Fasnet in Rehnenhof-Wetzgau, traditionell schwäbisch-alemannisch rund um Dreikönig. Die 1. Wexhainer Narrenzunft feiert in die närrische Nacht hinein und ruft das närrische Treiben aus.

Start der Veranstaltung ist um 18 Uhr auf dem Kirchplatz der Kolomankirche in Wetzgau. Nach den Grußworten der Ehrengäste, werden die drei Maskengruppierungen Hofgoischder, Taubentalhexa und Gloggenglauer die Gassen von Wetzgau unsicher machen und sich den Gästen in einer großen Show präsentieren. Gemeinsam werden die drei Narrengruppierungen die Symbolfigur „Wilde Wefzg“ aus dem Glockenturm der historischen Kolomankirche befreien und so die Fasnet in Wetzgau ausrufen. Nach der Narrentaufe der neuen aktiven Hästrägerinnen und Hästräger, zieht ein kleiner Narrenumzug im Fackelschein in den Himmelsgarten, wo die Narren das Fasnetsfeuer in Rehnenhof-Wetzgau entfachen. Auf der Narren-Bühne steigt gegen 19.30 Uhr dann eine Guggenparty mit wilder Guggenmusik und verschiedenen Guggengruppen aus der Region.