Am Donnerstag, 19.12.2024, bieten wir Ihnen einen ganz besonders festlichen Abend im Friedrichsbau Varieté: Das Weihnachts-Galadinner mit kulinarischen Köstlichkeiten und der atemberaubenden Revue „THE BALLROOM“.

Im Preis enthalten sind die Getränke zum Sektempfang, ein Gruß aus der Küche, ein köstliches 3-Gänge Menü und die Eintrittskarte in der gewählten Preiskategorie.

Um 18.00 Uhr steht das Parkhaus der Mercedes Benz Bank für Sie zur Verfügung.

Auf Vorbestellung stellen wir Ihnen im Friedrichsbau Varieté gerne Ausfahrttickets zum Pauschalpreis von 5,- EUR zur Verfügung.

Ab 18:10 Uhr ist das Foyer für Sie geöffnet. Nachdem Sie Jacken und Mäntel an der Garderobe abgelegt haben, bitten wir Sie zum Sektempfang mit Schmücker Saveur blanc oder Orangensaft an einem der reservierten Stehtische oder an Ihren Plätzen in den Theatersaal.

Ab 18:30 Uhr begleiten wir Sie und Ihre Gäste zu Ihrem Bereich in den Varieté-Saal. Am Platz wartet bereits ein Gruß aus der Küche auf Sie.

Bei stimmungsvoller Musik im Hintergrund werden Sie vom charmanten Servicepersonal der Schmücker Gastronomie betreut, welches Ihre Getränkewünsche a là Carte aufnehmen wird.

Wenn Sie ein pauschales Getränke-Arrangement vorbestellt haben, sind Wasser und Wein bereits auf

Ihren Tischen eingedeckt.

Um 19:00 Uhr eröffnen wir den Abend mit unserer Show, die in Akten gezeigt wird. Dazwischen werden Sie in mehreren Gängen kulinarisch mit einer köstlichen Vor- und Hauptspeise sowie einem leckeren Dessert verwöhnt. Nach dem großen Showfinale können Sie den Abend noch bis 23.00 Uhr in aller Ruhe ausklingen lassen.