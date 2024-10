Weihnachtsmarkt "Märchenhaftes Calw"

Wenn das gesamte Fachwerkensemble im romantischen Lichterglanz erstrahlt und der Duft von Glühwein und frisch gebackenen Leckereien durch die Altstadt weht, wird der Bummel entlang der liebevoll weihnachtlich geschmückten Häuschen zu einem ganz besonderen Erlebnis.

Über 80 Stände werden auf dem Marktplatz und in den umliegenden Gassen aufgebaut und liebevoll dekoriert. Dort warten Waren wie Holzfiguren, Krippen, Kränze, Schokolade, Wurst- und Käsespezialitäten, gebrannte Mandeln, Ausstecherle und vieles mehr. Für die entsprechende Kulinarik sorgen Leckereien wie Bratwurst, Langos, Crêpes, Schupfnudeln, Teigtaschen - und natürlich Glühwein, Tee oder Kaffee. Auch hier sind der Vielfalt keine Grenzen gesetzt.

An verschiedenen Orten spielt Musik auf und wird die Besucher entsprechend unterhalten.

Traditionen und Aktionen rund um den Weihnachtsmarkt

Das Weihnachtscafé im Rathaus-Foyer lädt zu Genüssen für die Seele und die Ohren ein.

Der adventliche Kunsthandwerkermarkt findet wieder im Saal der Musikschule statt.

Mit dem Bärentatzenbacken für einen guten Zweck lebt in Calw eine alte Tradition weiter. Die Leckereien sind ein besonderer Genuss - und das für den guten Zweck.

Eine Besonderheit ist das Calwer Springerle-Model, welches jährlich ein markantes Gebäude als Motiv hat. In diesem Jahr ist es das wohl bekannteste Haus Calw: das Schnaufer-Haus in der Lederstraße.

Ein weihnachtlicher Stadtspaziergang mit Blick von einem Höhenweg auf die historische Altstadt oder aber ein Gang auf den Kirchturm der Stadtkirche versetzen die Besucher in eine zauberhafte Adventsstimmung.

In der Engelspost können Kinder ihren Wunschzettel schreiben. Denn auch Calw hat einen "heißen Draht" direkt zum Christkind.

Eine gemütliche Advents-Lounge lädt am Lagerfeuer zu Stockbrot ein.

Und auch für die Kinder wird einiges geboten: neben dem Besuch des Nikolauses und einem Alpaka-Streichelzoo können die Kleinsten Kerzen ziehen, basteln, malen und Geschichten lauschen.

Das Programmheft mit allen Informationen, Besonderheiten, dem Rahmen-Programm, weiteren Aktionen sowie den angebotenen Waren und Leckereien wird voraussichtlich im Oktober 2024 veröffentlicht.

Marktzeiten:

Donnerstag, 28.11.: 15-21 Uhr

Freitag, 29.11.: 11-21 Uhr

Samstag, 30.11.: 11-21 Uhr

Sonntag, 01.12.: 11-18 Uhr

Veränderte Verkehrsführung anlässlich des Weihnachtsmarktes

Im Rahmen des Calwer Weihnachtsmarktes sowie der Auf- und Abbauarbeiten in den Tagen vor und nach dem Weihnachtsmarkt kommt es im Bereich der Innenstadt zu Einschränkungen sowie Straßen- und Parkplatzsperrungen. Betroffen sind davon der Marktplatz, die Marktstraße, Teile der Salzgasse und der Altburger Straße sowie der Bereich vor dem Hermann-Hesse-Museum.

Mit zeitweisen Einschränkungen in den genannten Straßen ist dabei ab Mittwoch, den 22. November, zu rechnen. Die Achsen Marktstraße – Marktplatz – Salzgasse und Altburger Straße – Marktplatz – Postgasse sind vom 27. November bis 06. Dezember voll gesperrt.

Umleitungen in die Straßen Am Schießberg, Im Zwinger und Hermann-Haffner-Straße erfolgt entweder über die Badstraße und Metzgergasse oder über die Schillerstraße; die Schranke in der Schillerstraße ist in genanntem Zeitraum geöffnet, Einbahnstraßenregelungen sind zum Teil aufgehoben.

Die Zufahrt von der Marktbrücke in die Lederstraße, bspw. zum Parkhaus Calwer Markt, ist auch während des Marktgeschehens möglich. Die Zufahrt der Straßen Torgasse, Biergasse, Nonnengasse und Postgasse erfolgt über das Untere Ledereck.

Der Wochenmarkt wird am 23.11. und 30.11. an das Untere Ledereck verlegt.