Wie immer am ersten Adventswochenende herrscht in der Gemeinde Dettingen mal wieder geschäftige, vorweihnachtliche Stimmung. Man bereitet sich auf den 29. Dettinger Weihnachtsmarkt vor.

Wie alle Jahre wieder verwandelt sich der Ortskern der Ermstalgemeinde mit den kleinen Markthäuschen, den zahlreichen Weihnachtsbäumen und den vorweihnachtlichen Aktionen zu einem kleinen, aber feinen Weihnachtsdorf.

Die Angebote auf dem Markt reichen von kunsthandwerklichen Artikeln, wie Weihnachtsengeln, Holzdeko oder Krippen, aber auch schönen Weihnachtsgeschenken wie Lammfellen, Likören, Tees, modischen Accessoires oder Gold- und Silberschmuck. Außerdem können auf dem Dettinger Weihnachtsmarkt Kerzen, Adventskränze und -Gestecke, Zinnfiguren Puppenkleider, Stricksocken oder diverse weihnachtliche Dekoartikel und vieles mehr bestaunt und erworben werden.

Wer nach einem ausgiebigen Marktbummel Hunger verspürt, kann diesen bei den Dettinger Gastronomen oder Vereinen stillen. Das reichhaltige Angebot reicht von Schupfnudeln mit Kraut, Gyros, Gulaschsuppe, Erbseneintopf, Rote, Pommes, Rostbratwurst Thüringer Art, bis zu Süßem, wie Riesenstollen, traditionelles Weihnachtsgebäck oder schwäbischen Rahmkuchen oder Waffeln nach Großmutterart.

Meist kommen viele Dettinger, Ex-Dettinger und Auswärtige um in die schöne Atmosüphäre auf dem Dettinger Marktplatz einzutauchen, einen Glühwein zu genießen und ein Schwätzle zu halten.

Im Bürgerhaus wird es traditionell Kaffee und Kuchen geben, in diesem Jahr von der DLRG Ortsgruppe Dettingen organisiert. Außerdem wird es voraussichtlich eine kleine Ausstellung geben.

Mit jeweils 24 Überraschungen pro Markttag wartet der Riesen–Adventskalender auf seine Besucher. Hinter jedem Türchen verbergen sich schöne Preise. In jedem Markthäuschen werden Schokotaler zum Kauf angeboten. In einigen dieser Schokotaler sind Nummern enthalten. Diese Nummern führen zu den 24 Türchen des Riesen-Adventskalenders. Attraktive Preise wie Schmuck, iPod oder iPad gibt es auch in diesem Jahr wieder zu gewinnen.

Für die kleinen Besucher dreht sich auf dem Rathausplatz ein Karussell. Außerdem wird dort auch eine Minilok ihre Runden drehen. Der Nikolaus wird durch die Gassen des Weihnachtsdorfes ziehen und kleine Aufmerksamkeiten verteilen.