Theater in der Schwabenlandhalle

Komödie von Ivan Calbérac

mit Ulrich Gebauer, Anne Moll u. a. – Regie: Martin Woelffer

Ebenso witzig wie warmherzig erzählt die charmante französische Komödie „Weinprobe für Anfänger“ von einem eigenbrötlerischen Weinhändler, der durch die Begegnung mit einer unkonventionellen Kundin zurück zum Leben und zur Liebe findet. Auf Einladung des Kulturamts Fellbach ist das vielgespielte Erfolgsstück von Ivan Calbérac am Mittwoch und Donnerstag, 9. und 10. April 2025, 20 Uhr, in der Schwabenlandhalle zu erleben. In den Hauptrollen glänzt das aus Theater und Fernsehen bekannte Schauspielerehepaar Ulrich Gebauer und Anne Moll.

Jacques, der Inhaber einer kleinen, aber feinen Weinhandlung, ist mit den Jahren etwas kauzig geworden. Mittlerweile pflegt er ein innigeres Verhältnis zu seinen Weinen als zu anderen Menschen. Da betritt eines Tages die herzensgute, aber etwas weltfremde Hortense seinen Laden. Sofort ist eine gegenseitige Anziehung spürbar, doch beiden fällt es schwer, sich ihre Gefühle einzugestehen. Die Ereignisse überschlagen sich, als kurz darauf der junge Kleinkriminelle Steve in den Laden stürmt, dicht gefolgt von der Polizei. Hortense bittet Jacques, dem Jungen eine Chance zu geben, und verschafft ihm so ein Praktikum in der Weinhandlung. Dabei entpuppt sich Steve nicht nur als Naturtalent, was seinen Geschmacks- und Geruchssinn angeht, sondern auch als Kenner aller Liebes- und Lebensdinge. Ob er den beiden auf die Sprünge helfen kann?

Mit „Weinprobe für Anfänger“ ist dem französischen Autor Ivan Calbérac eine feinfühlige, warmherzige Romantikkomödie mit gewitzten Dialogen und genau dosierten Spannungsmomenten gelungen. Das 2019 in Paris uraufgeführte Stück wurde im selben Jahr mit dem renommierten Prix Molière in der Kategorie „Beste Komödie“ ausgezeichnet und 2022 von Calbérac selbst erfolgreich fürs Kino verfilmt.

Die leichthändige Inszenierung von Martin Woelffer überzeugt nicht zuletzt durch ihre prominente Besetzung. Als menschenscheuer Weinexperte Jacques glänzt der bekannte TV- und Theaterschauspieler Ulrich Gebauer, der u. a. in der ZDF-Erfolgsserie „Der Landarzt“ und der preisgekrönten RTL-Comedy-Serie „Der Lehrer“ zu sehen war. Hortense wird souverän verkörpert von seiner Ehefrau Anne Moll, die neben ihren zahlreichen Fernsehrollen auch als Synchron- und Hörbuchsprecherin gefragt ist.

„Diese Inszenierung … ist komplett gelungen“, schreibt die Presse. „Am Ende gibt es zu Recht riesigen Beifall.“