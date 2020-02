Verkostet die Weine direkt in den Reben mit einem einzigartigen Ausblick über Freiburg und den Kaiserstuhl bis hin zu den Vogesen. Was kann es Schöneres geben, als gemütlich in den Sonnenuntergang zuschauen mit ein leckeren Wein im Glas und lockerer Musik im Hintergrund?

Am Freitag den 22. Mai bietet das Weingut Kuhn gemeinsam mit dem Staatsweingut Freiburg ab 17 Uhr im Rahmen der Veranstaltungsreihe Weinsüden Pop-Up eine Auswahl an leckeren Weinen an. Für das kulinarisches Wohl sorgt der Food Truck Frachtgut Brooklyn.