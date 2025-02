Der Weltgeschichtentag ist der Kunst des mündlichen Erzählens gewidmet und hat zum Ziel, Geschichten (mit-)zuteilen, sich am Reichtum der Bilder, Sprachen und Geschichten zu erfreuen. Das diesjährige Motto des Weltgeschichtentags lautet: Deep water, tiefes Wasser. Ins Deutsche übersetzt könnte es beispielsweise auch bedeuten: schwieriges Fahrwasser, unruhige Gewässer, aufgewühlte See, im Trüben fischen, unsicherer Boden, in der Klemme stecken oder das Wasser bis zum Hals stehen haben. Erzählerinnen vom „Märchenbrunnen“ Aalen werden passend zum Motto verschiedene Märchen frei erzählen.

Groß und Klein ab 6 Jahren sind willkommen.