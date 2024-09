Weltraumrallye

Entdecke auf einer „virtuellen Schnitzeljagd“ den Weltraum und lerne dabei Deine Bibliothek besser kennen. Realisiert wird die Rallye mit bibliothekseigenen Tablets und der App Actionbound. In kleinen Gruppen dürfen die Kinder durch die Bibliothek ziehen und an verschiedenen Stationen intergalaktische Aufgaben und Rätsel lösen. Das kostenfreie Angebot richtet sich an Kinder von 8-10 Jahren und dauert ca. 90 Minuten.