Die Performancekünstlerin River Roux arbeitete in über zehn Berufen, war Stripperin und Tischlerin, studierte Fotografie an der University of Brighton in England und entwickelt inzwischen eigene Theaterstücke. Außerdem war sie Teil des „Strippers Collective“, das unter anderem an der Volksbühne Berlin gastierte. Wir zeigen Ausschnitte aus Aufführungen und kommen ins Gespräch.