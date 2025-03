Gemeinsam mit Gerald Andelfinger vom DLRG tauchen wir ein ins Thema „Schwimmen“. Woher kommt die Faszination für die Bewegung im Wasser? Kommt man über die Literatur ins Wasser? Wo in Stuttgart schwimmt es sich am besten? Welche Fähigkeiten muss ein Rettungsschwimmer haben? Und welche unglaublichen Geschichten erlebt man am Beckenrand und Strand?