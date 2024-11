Wildes Skandinavien

Unberührte Wildnis

Live-Reportage von und mit Florian und Lisa Marie Smit

Seit seiner Kindheit reist Florian Smit nach Skandinavien. Moschusochsen, Polarfüchse und Rentiere hatte der preisgekrönte Naturfotograf bereits vor seiner Kamera. In seiner Multivisionsshow berichtet er gemeinsam mit seiner Frau Lisa über die jahrelange Faszination für die skandinavische Halbinsel.

In Lappland sind die beiden fast nur noch zu Fuß unterwegs, denn das Auto muss an den Grenzen zu den großen Nationalparks stehen bleiben. Lange Wanderungen und viel Geduld führen die beiden Abenteurer:innen zu außergewöhnlichen Orten und grandiosen Naturschauspielen. Auf ihren Reisen durch den hohen Norden gelingen ihnen atemberaubende Einblicke in die letzte Wildnis Europas. Sie bringen spannende Geschichten mit, von Nächten unter freiem Sternenhimmel oder von ihren Touren durch den winterlichen Tiefschnee auf der Suche nach der heimischen Tierwelt.

Den beiden Reisenden geht es auf ihren Touren nicht darum, neue Landschaften zu entdecken, sondern zu lernen, unsere Welt mit neuen Augen zu sehen.