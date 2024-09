Wildpflanzen & Rohkost – der „Koch“kurs Montag 14. bis Freitag 18. Oktober 2024 https://www.wildundroh.de/ Ziel dieses Zubereitungskurses ist es, – die Basics und die kulinarischen Herausforderungen der Rohkostküche kennenzulernen – die Möglichkeiten der rohköstlichen Verarbeitung und Einbindung von essbaren Wildpflanzen zu erforschen und zu üben – selbstständig Gerichte zu entwickeln auf der Basis von Rohkost und Wildpflanzen – wilde Rohkost in die eigene Ernährung zu integrieren und den Rohkostanteil nachhaltig zu vergrößern – Spaß daran zu haben, sich selbst und andere mit wilden Rohköstlichkeiten zu verwöhnen. Bitte melden Sie sich schriftlich per Email an info@christine-volm.de Kursleitung Dr. agr. Christine Volm – Gartenbauwissenschaftlerin, Botanikerin, spezialisiert auf Forschung und Beratung zur Ernährung mit essbaren Wildpflanzen