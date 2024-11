With Namibia: Engaging the Past, Sharing the Future

Buchpräsentation und Gespräch

Die Arbeit mit kolonialen Sammlungen und der Umgang mit Erinnerungskultur waren Schwerpunkte der zweiteiligen Summer School für Studierende in Stuttgart und Windhoek (2022). Wir präsentieren die Publikation dieses Projekts und sprechen mit Dozent:innen und Studierenden der University of Namibia und der Universität Tübingen: Was ist bereits aus dem Projekt entstanden, was nehmen wir für die Zukunft mit?

Mit:

Dr. Martha Akawa-Shikufa, Dr. Goodman Gwasira und Studierende, University of Namibia

Prof. Dr. Bernd-Stefan Grewe und Studierende, Universität Tübingen

Prof. Dr. Inés de Castro und Dr. Fiona Siegenthaler, Linden-Museum Stuttgart