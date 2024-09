Zöliakie - wenn der Verzehr von Getreide zu Beschwerden führt und wirklich krank macht

mit Sandra Stoppe, Diätassistentin

In Zusammenarbeit mit dem Haus der Familie

Bauchschmerzen, Verdauungsprobleme oder Müdigkeit. Scheinbar harmlose Symptome, welche häufig auftreten und weit verbreitet sind. Häufen sich diese Symptome mit noch weiteren wie Diarrhoe (Durchfall) und aufgeblähtem Bauch sollte man eine ärztliche Untersuchung in Betracht ziehen. Eine entzündliche Darmerkrankung, um die es sich bei der Zöliakie handelt sollte umgehend behandelt werden. Wie wird die Diagnose dieser Autoimmunerkrankung gestellt? Wie sieht eine Ernährung bei Zöliakie aus und warum auf Gluten verzichtet werden muss. Wie kann man trotzdem alle Nährstoffe für seinen Körper bekommen? Was für glutenfreie Lebensmittel gibt es und was ist bei der Zubereitung und Aufbewahrung wichtig? All dies und noch viel mehr Wissenswertes zum Thema Zöliakie erläutert Ihnen die staatlich anerkannte Diätassistentin Frau Stoppe. Um Sie in die Kunst des glutenfreien Kochens einzuführen, findet am Mittwoch, 09. Oktober um 18 Uhr im Haus der Familie ein Kochkurs zu Zöliakie und Glutenunverträglichkeiten statt.