‘Sweet Whispers: Celebrating Sarah Vaughan’

Zara McFarlane zählt zu den führenden Stimmen des britischen Jazz! Am 15. Mai 2025 bringt die mehrfach preisgekrönte Sängerin ihre einzigartige Mischung aus Jazz, Reggae, Folk, Nu-Soul und elektronischer Musik in den BIX Jazzclub.

Zara McFarlane ist bekannt für ihre Ausdrucksstärke und künstlerische Tiefe. Sie überschreitet kreative Grenzen und verbindet neue Klanglandschaften mit den reichen Traditionen, die ihre Musik prägen. Ihr aktuelles Album, Sweet Whispers: Celebrating Sarah Vaughan, ist eine analoge Hommage an die Jazzlegende. Produziert von Giacomo Smith und aufgenommen mit einer hochkarätigen Besetzung britischer Musiker, wurde das Album von der Kritik hochgelobt.

Zaras Karriere begann, als ihre selbst produzierte EP die Aufmerksamkeit von Gilles Peterson erregte, was zu einer Reihe gefeierter Alben auf dessen Label Brownswood Recordings führte. Von der introspektiven Lyrik von If You Knew Her bis zu den experimentellen Rhythmen von Songs of an Unknown Tongue erfindet sie ihren Sound immer wieder neu. Ihre Musik ist tief mit ihrer jamaikanischen Herkunft verwurzelt und verbindet traditionelle Volksrhythmen mit modernen elektronischen Elementen.

Ihr außergewöhnlicher Einfluss zeigt sich in zahlreichen Auszeichnungen, darunter mehrere Jazz FM Vocalist of the Year Awards, Best Jazz Act bei den MOBO Awards und Session of the Year bei den Worldwide Awards. Sie hat auf internationalen Bühnen gespielt, darunter Ronnie Scott’s, The Jazz Café, das North Sea Jazz Festival und SXSW in Austin, Texas.

Zara McFarlanes Vielseitigkeit macht sie zu einer gefragten Kollaborateurin in den Bereichen Jazz, House, Afrobeat und zeitgenössische Musik. Sie hat mit Künstlern wie Louie Vega, Hugh Masekela, Ivan Lins, Nicola Conte, Antibalas, Ezra Collective und Shabaka Hutchings gearbeitet. Ihre Songs wurden von Floating Points und Osunladegeremixt, und sie hat mit Orchestern wie dem Royal Philharmonic Orchestra zusammengearbeitet.

Neben ihrer Musikkarriere hat Zara sich auch als Theater- und Filmmusikerin einen Namen gemacht. Sie trat in der BBC-Show Later with Jools Holland auf und war als Sängerin in der Royal Shakespeare Company-Produktion Antony and Cleopatra sowie in Glyndebournes Oper Agreed zu hören. 2021 komponierte sie die Musik für den avantgardistischen Tanzfilm DisInteGrated von Jacob Jonas The Company.

Als Mentorin und Dozentin gibt sie ihr Wissen an junge Musiker weiter und leitet Masterclasses an renommierten Institutionen wie der Guildhall School of Music & Drama, Royal Welsh College of Music & Drama und BIMM. Zudem ist sie Jurorin beim BBC Young Jazz Musician Award.

Zara McFarlane lässt sich nicht von Genres oder Erwartungen einschränken. Mit ihrem unermüdlichen Innovationsgeist prägt sie die Zukunft des Jazz und fasziniert mit ihrer einzigartigen Stimme weltweit ihr Publikum.

Besetzung: Zara McFarlane (voc); Alex Ho (p); Rio Kai (b); Will Cleasby (dr)