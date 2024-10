Zebrahead bringen einfach jede Crowd zum Springen, zum Moshen und derart zum Stagediven, dass das Equipment auf der Bühne durcheinander gewirbelt wird, wie bei einem Tornado. Und dies, obwohl die Jungs aus Orange County seit ihrer Gründung durch Höhen und Tiefen gegangen sind. Sie haben über zwei Millionen Alben verkauft, Label- und Besetzungswechsel überlebt und erhielten sogar eine Grammy Nominierung für das mit Lemmy Kilmister aufgenommene Metallica Cover "Enter Sandman".

Nachdem es ein Jahr etwas ruhiger um Zebrahead war, hat die Band im März ein neues Album veröffentlicht. "Brain Invaders" ist das elfte Studioalbum und wurde in Zusammenarbeit mit Paul Miner (New Found Glory, Atreyu, Thrice, Death by Stereo) produziert und von Kyle Black (Pierce the Veil, Paramore, New Found Glory) gemischt. „Wir sind gespannt, wie euch das neue Album gefällt. Wir hatten sehr viel Spaß bei den Aufnahmen,“ sagt Gitarrist und Sänger Matty Lewis.