Zeitgespräche mit Joachim Gauck

Thema: die Bücher „Erschütterungen“ und „Winter im Sommer – Frühling im Herbst“

Donnerstag, 28. November 2024

Beginn 19 Uhr

Einlass 18 Uhr

Prediger Schwäbisch Gmünd

„Erschütterungen“, so heißt Joachim Gaucks jüngstes Buch. In diesem spricht er über Gefahren für die Demokratie von innen und von außen. Der russische Überfall auf die Ukraine. Das schwindende Vertrauen von Bürgern in die liberale Demokratie. Und wie Populisten sich dies zunutze machen. Darüber redet der Bundespräsident a.D. am Donnerstag, 28. November 2024, um 19 Uhr bei den „Zeitgesprächen“ im Festsaal des Predigers mit dem Redaktionsleiter der Gmünder Tagespost, Michael Länge. Gauck blickt in diesem Buch aber auch nach vorne: Er spürt der Frage nach, wie es gelingen kann, auch in Zukunft liberale Freiheiten zu verteidigen und tatsächlich eine wehrhafte Demokratie zu werden. Dies tut Gauck mitunter sehr persönlich. Deshalb nimmt das Gespräch auch Joachim Gaucks Erinnerungen auf: In „Winter im Sommer – Frühling im Herbst“ blickt der Theologe, Systemgegner in der friedlichen Revolution der DDR und erste Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen auf sein Leben. Mitunter tut er dies in wunderbar poetischer Sprache. Und immer im Blick hat er dabei: sein Engagement gegen das Vergessen und Verdrängen.

Die „Zeitgespräche“ sind ein gemeinsames Podium der Kreissparkasse Ostalb, Buchhandlung Osiander und Gmünder Tagespost. Der Abend mit Joachim Gauck ist eine gemeinsame Veranstaltung mit der Volkshochschule Schwäbisch Gmünd.