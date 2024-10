Wenn der Tambourine Man und Mighty Quinn in der City of New Orleans nach dem Heart of Gold suchen, sind die Zimmermänner nicht weit. Seit Jahren spielen die beiden mit Spaß an der Freude zeitlose Songs von Bob Dylan und anderen alten weißen Männern im sparsamen akustischen Gewand.

Zimmerman’s Friends – nie eintönig, öfter mal zweistimmig. Doch nie langweilig