Am 6.12. 2024 erscheint WIEHERD, das neue Album von ZWEILASTER. Für zum Download/Stream und auf 12″ Vinyl. Das Album ist sehr sehr gut. Produziert und aufgenommen hat wieder Julian Knoth. Gemastert wurde von Dennis Jüngel. Gespielt und geschrieben haben ZWEILASTER. Es ist nochmal anders als das Vorgängeralbum SCHEIBLETTENKÄSE & SEHNSUCHT. Aber am besten ihr lasst euch von mir nix erzählen sondern hört selbst rein. Weiter unten findet ihr die Videos zu TAUBE und FRÖSCHE IM POOL, zwei Songs, die auf dem Album zu finden sind. Auf derArtist Seite gibts Liner Notes von MAX GRUBER/DRANGSAL zum Album und ZWELASTER an sich. Ich freu mich dolle, dass alles so kommt wie es kommt! Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit! Hier schonmal das Vinyl Cover zum Vorschauen. Vorbestellungen in Kürze auf https://tomatenplatten.bandcamp.com/ möglich.