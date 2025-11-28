_night.flowers Eine pianistische Séance

Puppentheater & Live-Musik

Frau von Goldberg variiert die Wirklichkeit. Sie hält verschiedene Variationen ihrer Biografie bereit. Und darüber, was mit ihrem Mann geschehen sein könnte.

Sie hat Gäste geladen, darunter ein Figurenspieler und ein Pianist, beides Spezialisten im Aufspüren von verborgenen Geschichten, um ihr geheimnisvolles Klavier zu untersuchen. Es soll sich darin weit mehr befinden als das übliche Interieur aus Holz, Metall und Filz.

Der Pianist und Komponist Søren Gundermann präsentiert mit dem Figurenbauer und -spieler Frank Soehnle einen Abend zwischen Konzert und Theater. Im Dialog von Musik und Figuren erzählen sie Geschichten aus dem Inneren des Klaviers über Erinnerung, Sehnsucht und Vergessen, von unbekannten Nacht-Gewächsen aus Klängen und Bewegungen. Gemeinsam lassen sie Bilder entstehen vom Verschmelzen der Dinge und vom Erblühen neuer Möglichkeiten.