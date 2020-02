featuring Fisher Stevens

Umjubelt gefeierte Neil-Diamond-Tribute-Show „A BEAUTIFUL NOISE“ erstmals in Deutschland – am 17. März 2020 im Rosengarten Mannheim

„Cracklin‘ Rosie“, „Sweet Caroline“, „I Am…I Said“, „Song Sung Blue“, „Longfellow Serenade“, „Forever in Blue Jeans“ – sechs Welthits aus der Feder von NEIL DIAMOND. All die Klassiker erneut live zu genießen, dazu bietet die Tribute-Show „A BEAUTIFUL NOISE – celebrating the music of Neil Diamond – featuring Fisher Stevens“ eine hervorragende Möglichkeit. Der an Parkinson erkrankte NEIL DIAMOND hat schließlich im Januar 2018 verkündet, nie mehr Konzerte zu geben! Deshalb ist diese aufwändige Bühnenproduktion aus England die Möglichkeit schlechthin, die populärsten Kompositionen des legendären US-amerikanischen Singer/Songwriters nochmals konzertant zu erleben. Die Hauptrolle übernimmt dabei der vielfach ausgezeichnete FISHER STEVENS. Er wird begleitet von einer mehrköpfigen Band, zu der ein Bläser- und Streicherensemble gehören, plus Tänzerinnen. Abgerundet wird ihr Auftritt durch erzählerische und visuelle Elemente, um NEIL DIAMONDS fünf Jahrzehnte umfassende Karriere facettenreich-unterhaltsam darzustellen. Am 17. März 2020 ist „A BEAUTIFUL NOISE – celebrating the music of Neil Diamond – featuring Fisher Stevens“ im Rosengarten Mannheim zu erleben.

„Erwartungen an eine Aufführung, die einem Musiker wie NEIL DIAMOND Ehre erweist, sind sehr hoch.“ Mit dieser korrekten Feststellung eröffnete die Konzertkritikerin der Lokalzeitung „Northants Evening Telegraph“ ihre Besprechung des ausverkauften Gastspiels im Core-Theater von Corby. „Schon wenige Augenblicke nach dem Betreten der Bühne begeisterte die Neil-Diamond-Tribute-Show das Publikum mit ihrer beeindruckenden Performance. „Fisher Stevens ist ausgezeichnet.“ Laut den Worten von Karen Jones sind hier Imitat und Original nahezu identisch. „Im zweiten Teil des Programms verwandelte sich der Auftritt dann zur Party.“ Fazit der Rezensentin: „Es war ohne Zweifel spektakulär. Und Fishers Gesangsaufführung ist atemberaubend authentisch.“ Das hatte ihr zuvor auch eine Besucherin bestätigt, die der Journalistin sagte: „Schließ‘ die Augen und es ist Neil Diamonds Stimme“!