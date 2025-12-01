A Brighter Tomorrow, Today

Wilhelma Theater Neckartalstrasse 9, 70376 Stuttgart

Ein Abend voller Herz, Hoffnung und grenzenloser Energie! Der ausdrucksstarke US-Sänger David B. Whitley und der charismatische Musicalstar Gonzalo Campos López vereinen ihre Stimmen mit der musikalischen Kraft des Daniel Weiß Trios zu einem Erlebnis, das unter die Haut geht. 

A Bright Tomorrow, Today feiert das Leben, den Glauben und die Freude am Jetzt – eine Botschaft voller Licht und Zuversicht, die noch lange nachklingt.

Mit David B. Whitley, Gonzalo Campos López & dem Daniel Weiß Trio

...und einem allseits bekannten und beliebten Überraschungsgast ;-)

Info

Wilhelma Theater Neckartalstrasse 9, 70376 Stuttgart
Konzerte & Live-Musik
Google Kalender - A Brighter Tomorrow, Today - 2025-12-26 17:00:00 Google Yahoo Kalender - A Brighter Tomorrow, Today - 2025-12-26 17:00:00 Yahoo Outlook Kalender - A Brighter Tomorrow, Today - 2025-12-26 17:00:00 Outlook iCalendar - A Brighter Tomorrow, Today - 2025-12-26 17:00:00 ical

Tags