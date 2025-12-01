A Brighter Tomorrow, Today

Ein Abend voller Herz, Hoffnung und grenzenloser Energie! Der ausdrucksstarke US-Sänger David B. Whitley und der charismatische Musicalstar Gonzalo Campos López vereinen ihre Stimmen mit der musikalischen Kraft des Daniel Weiß Trios zu einem Erlebnis, das unter die Haut geht.

A Bright Tomorrow, Today feiert das Leben, den Glauben und die Freude am Jetzt – eine Botschaft voller Licht und Zuversicht, die noch lange nachklingt.

Mit David B. Whitley, Gonzalo Campos López & dem Daniel Weiß Trio

...und einem allseits bekannten und beliebten Überraschungsgast ;-)