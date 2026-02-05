A capella oder Comedy? Beides! LaLeLu kommt nach Niederstetten

Niederstetten. Sie können gut singen. Sie sehen (noch) gut aus. Sie sind wahnsinnig komisch.

Und sie brauchen kein einziges Instrument, um mit A cappella satt und kiloweise Spaß das Haus zu rocken: LaLeLu, die ultimative A cappella-Sensation aus Hamburg! Neben Stuttgart, München und Frankfurt kommen LaLeLu auf ihrer Tour durch Süddeutschland am 19.03.2026 20.00 Uhr auch nach Niederstetten in die Alte Turnhalle.

Mit ihrem einzigartigen Mix aus Gesang und Komik, Show und Parodie, Pop und Klassik begeistern sie seit fast 30 Jahren Publikum und Presse zwischen Flensburg und Zürich. Denn das, was die vier Stimmakrobaten tun, ist einzigartig und vielschichtig: ist das jetzt ein A cappella Konzert oder Musik-Kabarett mit politischen Seitenhieben oder einfach sinnbefreiter Spaß aus Liebe zur Musik? – Alles zusammen, denn Frank Valet, Sanna Nyman, Jan Melzer und Tobias Hanf tun nur das, was Ihnen gefällt:

„Unser ironischer Blick ist der rote Faden durch alle Jahre von LaLeLu. Ebenso wie unser parodistischer Ansatz und dabei machen wir vor nichts Halt und uns ist nichts heilig. Wir machen gerne Quatsch, aber mit großer, musikalischer Ernsthaftigkeit und mischen das, was auf der politischen Bühne passiert, mit hinein. Lalelu ist nichts zu hoch, kein Niveau zu niedrig und kein Ton zu schwer.”

Seit 1995 begeistern LaLeLu nur mit ihren Stimmen und ihrer grenzenlosen Kreativität ihre große Fangemeinde auf den Tourneen durch die Republik – ob auf einer kleinen Kulturbühne oder in der Elbphilharmonie, Lalelu geben immer 100 Prozent.

Und nicht nur stimmlich sind LaLeLu ein Knaller- auch ihre Bühnenshow kann sich sehen lassen! Wer sich das Konzert nicht entgehen lassen will sollte schnell sein…

Und wer sich für Theater und Kabarett begeistert dem sei heute schon der Abend mit Blözinger an Herz gelegt. Denn Großes Kino, keine Leinwand das gibt’s nur bei BlöZinger. Robert Blöchl und Roland Penzinger, zusammengenommen „BlöZinger“, sind die Erfinder und Großmeister des

KopfKinoKabaretts. Ein Film. Live gespielt auf der Bühne. Mit einem Minimum an Requisiten. Und einem Maximum an Ideen, mit denen BlöZinger Vorstellungskraft und Lachmuskeln ihrer Zuschauerinnen und Zuschauer zu Höchstleistungen animieren. Und natürlich gibt’s dazu doch eine Leinwand sogar die größte der Welt: unsere Fantasie.

In „ZEIT“ begeben Sie sich gemeinsam mit BlöZinger auf eine Zeitreise, während der die vom Alltag abgewetzten Schonbezüge Ihrer Seele gründlich durchgelüftet werden.