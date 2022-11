A-Cappella-Comedy: LaLeLu "Weihnachten mit LaLeLu"

Weihnachten mit LaLeLu – das ist immer etwas ganz Besonderes! Die DHL erscheint als Christkind, George Michael erklärt, warum er das ganze Jahr über Angst vor Heiligabend hat, und Drafi droht: Morgen kommt der Weihnachtsmann! Was aber, wenn Papa vergessen hat, den Katzenkalender für Oma zu besorgen? Wenn man sich an Heiligabend ausgesperrt hat und die Gans gerade noch im Ofen schmort? Und wie schafft man es, in drei Tagen dreizehn Kilo zuzunehmen? LaLeLu enthüllt die ganze Wahrheit über das Fest: So richtig besinnlich ist es nur in der Weihnachtsmetzgerei. Nirgendwo wird so andächtig gefeiert wie in Finnland. Und eigentlich hat Erich Honecker sich das Ganze ausgedacht. Als besondere Perle präsentieren die vier Stimmbandakrobaten aus Hamburg das Weihnachtsmusical „Kumpel Jesus”: mit Helene Fischer als Maria, Marius Müller- Westernhagen als Josef, Marc Forster als Jesus und Xavier Naidoo als Esel Und spätestens, wenn ein Single sich selbst beschert, Angela Merkel ein Adventsgedicht aufsagt und ein Engel den Nikolaus verführt, wissen wir: Weihnachten mit LaLeLu – das ist immer etwas ganz Besonderes!

Termin: Donnerstag, 15. Dezember 2022 (Ersatztermin 16. Dezember 2021)

Ort: Theaterhaus - T2, Siemensstr. 11, 70469 Stuttgart

Beginn: 20:00 Uhr

Kartenreservierung: Tel. 0711 4020720 | https://theaterhaus.reservix.de

Eintrittspreis: ab € 21,10 zzgl. 2,00 € Servicegebühr und Versandkosten pro Bestellung

Corona-FAQ: www.theaterhaus.com/theaterhaus