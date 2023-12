A cappella Konzert mit „anders“ aus Freiburg in Aichwald

Am 17. Februar tritt die A cappella Band „anders“ in der Schurwaldhalle auf. Eine junge Band aus Freiburg, ausgezeichnet mit zahlreichen Preisen. Seien auch Sie dabei , wenn das Quintett ihr Programm „Kurzurlaub“ auf die Bühne bringt. Mit dem was sie am besten können: Songs, die berühren. Und das erneut auf ganzer Linie.

Keine Instrumente, nur Stimmen – und das vom Feinsten.

Tickets unter: info@kulturverein-krummhardt.de