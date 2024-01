A-cappella-Konzert im Spitalhofsaal Reutlingen mit dem Kammerchor Vokalkunst

Vokalkunst ist nicht nur Name, sondern auch Programm des im Januar 2023 gegründeten Kammerchors unter der künstlerischen Leitung von Daniel Radde. Mit über 12 herausragenden Konzerten seit seiner Gründung hat sich das junge Vokalensemble fest in der Tübinger Musikszene etabliert. Durch seine subtile Eleganz und künstlerische Raffinesse begeistern die ambitionierten Sängerinnen und Sänger ein breites Publikum und überzeugen mit einem intonationsreinen und transparenten Chorklang. In ihren wöchentlichen Ensembleproben erarbeiten die 24 Vokalkünstler mit viel Freude und Liebe zum Detail ein facettenreiches Konzertprogramm, das klassische Texte mit modernen Klangwelten stilvoll vereint. Dabei setzt das Ensemble seinen künstlerischen Schwerpunkt auf die A-cappella-Literatur des 20. und 21. Jahrhunderts und bringt diese mit stilistischer Flexibilität an bekannten und außergewöhnlichen Konzertorten zu Gehör. So wird Vokalkunst am Freitag, 02. Februar 2023 im festlichen Saal des im 13. Jahrhundert errichteten Spitalhofs in Reutlingen zu hören sein.

Aufgrund der begrenzten Sitzplätze empfehlen wir einen frühzeitigen Kartenkauf.

ORT Spitalhofsaal Reutlingen

ANFAHRT Wilhelmstraße 69, 72764 Reutlingen

BEGINN 20:00 Uhr

EINLASS 19:30 Uhr

VORVERKAUF 12 € (Vollpreis), 6 € (Ermäßigt)

DAUER ca. 70 Minuten