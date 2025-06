A Century of Jazz: Klänge aus New Orleans in Bronnbach

Jan Luley, renommierter deutscher Jazzpianist, und sein Kollege Lawrence Sieberth aus New Orleans spielen ein einzigartig vielseitiges Konzert auf den Klaviaturen ihrer Instrumente.

Mit über einem Jahrhundert an Jazzgeschichte in ihren Fingern beherrschen sie sowohl den klassischen Jazz als auch Weltmusik und zeitgenössische Stile.

Der Pianist, Komponist und Produzent Lawrence Sieberth ist in praktisch jedem musikalischen Umfeld zu Hause. Seine musikalische Vision ist zwar im Jazz verwurzelt, aber er zieht es vor, die zahlreichen Facetten der Musik und der Aufführung zu einem fesselnden, umfassenden Gesamterlebnis zusammenzuführen. Seine eigenen Neo-Bop-Improvisationen und experimentellen Neigungen verbinden sich mit seinen klassischen und weltmusikalischen Einflüssen und bieten ein weitläufiges musikalisches Schöpfungsfeld für seine Auftritte wie auch für seine Kompositionen für Fernsehen, Film und Bühne.

Jan Luley ist Pianist, Sänger und Komponist, studierte Jazz im holländischen Arnheim und erhielt seinen ersten Unterricht in New Orleans Piano Stilen im Jahr 1993 von Lawrence Sieberth. In der Kombination von Einflüssen aus traditionellem Jazz, Mainstream, Blues und kreolischer Musik mit Elementen zeitgenössischer Hör- und Spielgewohnheiten findet Jan Luley seine ganz eigene musikalische Aussage mit einem hohen Wiedererkennungsfaktor.