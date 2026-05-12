Was tragen wir in uns wenn wir unsere Heimat verlassen? Was bleibt, wenn eine Sprache verblasst, wenn vertraute Gesichter in die Ferne rücken, wenn Zugehörigkeit nicht länger selbstverständlich ist?

A Choir of Echoes ist ein choreografisches Ritual, das aus der Begegnung zwischen zeitgenössischem Tanz und den alten Heiltraditionen Süditaliens hervorgeht. Inspiriert vom Phänomen des Tarantismus und seinen ekstatischen Tänzen, begreift die Arbeit den Körper als einen Ort, an dem sich Entwurzelung, Sehnsucht, Erinnerung und Transformation ansammeln.

Zwei Körper bewegen sich durch Zustände von Spannung, Wiederholung und Befreiung. Sie zeichnen das unsichtbare Gewicht dessen nach, was zurückgelassen wurde, und dessen, was unerreichbar bleibt. Persönliche Erinnerungen begegnen überlieferten Gesten, während Rhythmus zu einem Übergang zwischen Isolation und Verbundenheit wird. Der choreografische Prozess basiert zudem auf Interviews mit Menschen, die nach Deutschland migriert sind und ihre Erfahrungen von Ankommen, Verlust, Zugehörigkeit und dem Leben zwischen verschiedenen Orten teilen.

Künstlerische Leitung: Chiara Fersini

Choreografie und Performance: Ridwan Rasheed und Chiara Fersini

Dramaturgie: Daniela Aue

Koproduktion: Kulturwerksatt Auf AEG

Dauer ca. 60 min

Eine Spiel.Werk Veranstaltung

Kontakt und Anmeldung über die Veranstaltungsseite: https://www.kulturforum-ansbach.de/detail/a-choir-of-echoes