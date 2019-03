Die Band „A Cup Of–T.“ spielt akustischen Rock, Songs, arrangiert speziell für einen guten Musikabend. Zwei akustische Gitarren, Bass und Drums, geben den Songs eine rhythmisch ausgefeilte Note und im Gepäck sind vor allem Stücke von der Insel. Die vier Musiker verfügen alle über langjährige nationale und internationale Erfahrung und schaffen es immer wieder dem Publikum ein angenehmes Lächeln in die Gesichter zu zaubern. Sympathisch und kreativ werden unvergessliche Perlchen und Coverversionen zu Gehör gebracht. Wolfi Rieder, Matthias Herm, Filius Maier und Daniel Wodniok geben sich ein Stell dich ein.

Momentan sind vor allem auch eigene Stücke im Gepäck! Dass der Funke überspringt, sollte garantiert sein. Die Band gastierte übrigens Anfang Februar und November 2015 für Auftritte in Liverpool, England und stand bei Fete de la musique im Juni 2015 und 2016 in Frankreich, Provence auf der Bühne. Im Sommer 2016 befand sich die Band auf einer erfolgreichen Tour durch Holland. Im Dezember 2015 war die Veröffentlichung der CD mit eigenen Titeln „Crosby Freedom“…… „A nice brew of music“!