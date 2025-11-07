Die Band „A Cup Of–T.“ spielt akustischen Rock, Songs, arrangiert speziell für einen guten Musikabend.

Zwei akustische Gitarren, Bass und Drums, geben den Songs eine rhythmisch ausgefeilte Note und im Gepäck sind vor allem Stücke von der Insel.

Die vier Musiker verfügen alle über langjährige nationale und internationale Erfahrung und schaffen es immer wieder dem Publikum ein angenehmes Lächeln in die Gesichter zu zaubern. Sympathisch und kreativ werden unvergessliche Perlchen und Coverversionen zu Gehör gebracht.

Wolfi Rieder, Wolfgang Müller, Michael Bomeier und Stephan Rudolph geben sich ein Stell dich ein. Als häufiger Gast ist der Ausnahmepianist Andreas Czeppel meistens mit im Lineup. Im Gepäck sind auch immer eigene Stücke! Dass der Funke überspringt, sollte garantiert sein.

Die Band gastierte übrigens 2015 und 2016 für Auftritte in Liverpool, England, spielte wahrscheinlich als erste Band aus dem Raum Stuttgart im legendären „Cavern“. Tourneen nach Frankreich und Holland folgten. 2015 war die Veröffentlichung der CD mit eigenen Titeln „Crosby Freedom“ und 2019 kam die Live CD “Live & Pure”.