Das ist A*Cut. Es war im Sommer 2004 als sich die beiden jungen Musiker, Kevin Winkens und Felix Zimmermann, das erste Mal zum gemeinsamen Jammen trafen und am gleichen Abend die Band A*Cut gründeten. Während zur gleichen Zeit Marcus Dreher am anderen Ende der Republik den Bass in einer anderen Band spielte, durchlebte A*Cut diverse Höhen und Tiefen, eine Trennung, eine Wiedervereinigung sowie eine erneute Trennung. Fast 10 Jahre nach der Gründung fanden sich Felix und Kevin wieder und hauchten A*Cut neues Leben ein. Schnell war klar, dass es akustischer Rock werden soll, den man möglichst einfach in die Kneipen dieser Welt bringen kann. Die beiden spielten eine Zeit lang als Duo bis durch eine Verkettung glücklicher Umstände, Marcus zur Band stieß. Jetzt spielt die Band ein facettenreiches Programm mit Songs von Marius Müller-Westernhagen und Bruce Springsteen, über Rolling Stones bis hin zu eigenen Stücken. Somit wird jedes Konzert zu einer einzigartigen Rock'N'Roll Party.