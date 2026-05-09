A due canti e organo – Alter Klang in neuem Glanz – Motette

Stiftskirche St. Georg Am Holzmarkt 1, 72070 Tübingen

Ensemble „Musicalische Lustbarkeiten“.

Werke des 16.-18. Jahrhunderts: Dario Castello, Jan van Eyck, Michelangelo Rossi u.a.; Marc Pauchard (Zink & Blockflöte), Hans-Jakob Bollinger (Zink), Christiane Lux (Truhenorgel)

Die Tübinger Motette ist als Reihe geistlicher Musik in der Stiftskirche St. Georg 1945 gegründet worden. Neben klassischer Musik vergangener Jahrhunderte war und ist aktuelle, zeitgenössische Musik ebenso selbstverständlich vertreten. Die Motette findet jeden Samstag als „Geistliche Musik in liturgischer Form“ bei freiem Eintritt statt und wird von der Evangelischen Gesamtkirchengemeinde Tübingen veranstaltet.

In der Motette erklingen hochklassige Chor-, Orgel- und Instrumentalmusik unterschiedlicher Stile. Psalm, Schriftlesung, Gebet sowie ein Gemeindelied sind feste Elemente dieses musikalischen Abendgottesdiensts.

Info

Stiftskirche St. Georg Am Holzmarkt 1, 72070 Tübingen
Konzerte & Live-Musik
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