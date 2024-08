A fine Romance - Ella, Louis & Oscar

Neal Richardson Quartet.

Neal Richardson Klavier & Gesang / Sue Richardson Trompete & Gesang / Miles Danso Bass / Alex Eberhardt Schlagzeug.

Die Richardsons aus dem Südosten Englands sind mit ihren fabelhaften Mitmusikern auch dieses Jahr wieder gern gesehene Gäste unseres Festivals. Nach zwei umjubelten Auftritten in Neuenstein ruft nun ein Spielort in Schwäbisch Hall, an dem der Jazz zuhause ist. Mit einem Programm in Anlehnung an die großen Aufnahmen von Ella Fitzgerald mit Louis Armstrong und Oscar Peterson bringen sie legendäre Jazzklassiker auf die Bühne. Die Füße werden wippen, die Finger wollen schnippen – what a wonderful world!

Konzert #50