A good Girl’s Guide to Murder

Ein spannungsgeladener Abend voller Rätsel und Geheimnisse für Jugendliche ab 13 Jahren: Freuen Sie sich auf eine interaktive Mystery-Lesung, bei der Sie selbst Teil der Geschichte werden.

Schlüpfen Sie in die Rolle von Ermittler: innen und tauchen Sie ein in einen fesselnden Fall voller unerwarteter Wendungen.

Gemeinsam begeben Sie sich auf Spurensuche rund um den rätselhaften Fall Andie Bell. Indizien werden gesammelt, Theorien aufgestellt und Geheimnisse Stück für Stück entschlüsselt. Lassen Sie sich mitreißen und erleben Sie einen Abend, bei dem Mitdenken ausdrücklich erwünscht ist.