A Gsälzbrot ond an Moscht, das passt zusammen wie Spätzle ond Soß`, Dampfnudeln mit Apfelbrei, oder Rostbraten mit Zwiebeln. Bei derartig schwäbischen Verlockungen läuft einem glatt das Wasser im Mund zusammen – und Gunter Haug beschreibt sie alle. Nur gut, dass die Lesung im Nägelehaus stattfindet! Das „Gsälzbrot ond dr Moscht“ sind im Kartenpreis inbegriffen. Wer größeren Hunger hat, kann aus einer separaten Speisekarte noch mehr schwäbische Klassiker bestellen.

Haugs herrlich heitere Geschichten und Beobachtungen, die er in jahrelanger Kleinarbeit rund um den Rostbratenäquator zusammengetragen hat, verlocken nicht nur zum genüsslichen Schmausen: Die Lesung ist eine Einladung zum Schmunzeln. Er hat dem Schwaben in jeder Hinsicht aufs Maul geschaut und nimmt den Alltag, unseren lieblichen Dialekt, die eigenwillige Kulinarik und alle anderen Unmöglichkeiten des täglichen Lebens aufs Korn.

Haug ist der ehemalige Leiter der Fernsehnachrichtenredaktion des SWF/SDR und ein gebürtiger Stuttgarter. Nach seinem Abitur in Münsingen hat er in Tübingen Landesgeschichte, Empirische Kulturwissenschaft und Neuere Geschichte studiert. Der Schriftsteller und Moderator mit Wohnsitz in Schwaigern und Rothenburg ob der Tauber besticht nicht nur mit Humor und Witz: Neben seinem aktuellen Schmöker „A Gsälzbrot ond an Moscht! Geschichten vom Rostbratenäquator“ hat er noch gut 40 weitere Werke veröffentlicht, darunter mehrere Bestseller.