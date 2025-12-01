A jesesmäßige Freud

Poesie zur Advents- und Weihnachtszeit.

Der Schauspieler und Gedichtrezitator Bernhard Hurm vom Theater Lindenhof lädt zu einem heiter-besinnlichen Poesieabend. Seine Themen sind die Zeit der Erwartung, Weihnachten, der Winter und die Weite. Er rezitiert Gedichte von Schubart, Schiller, Hölderlin, von Brecht und Heine und Rilke, Ludwig Uhland, Christian Wagner und Robert Walser. Selbstverständlich auch Mundartliches von Blau und Troll und Holder. Also, ihr lieben Leute, macht euch auf zum literarischen Lustwandeln!