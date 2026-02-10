A Kind of Magic ist wild, urban und unberechenbar.

Eine neue Generation von Magiern und Illusionisten sprengt die Grenzen der klassischen Zauberkunst und erschafft eine besondere Art der Magie. Hier explodieren Wunder in Licht, Beats und Gänsehautmomenten.

Multimediale Magie trifft auf raffinierte Manipulation, Comedy Magic auf visuelle Illusionen, Street Culture auf Bühnentricks. Dabei entfaltet sich mit pulsierender Energie ein magisches Spektakel: Ein Feuerwerk aus Licht, Klang, Illusion und Emotion. Rasend schnell.

Atemberaubend anders.

Was dieses magische Ensemble eint, ist ihre unbändige Leidenschaft für das Unerklärliche und ihr Wille, Magie neu zu denken. Verblüffende Charaktere erzählen Geschichten, brechen mit Konventionen und stellen die Regeln der Zauberkunst auf den Kopf. Anarchisch, ungestüm, ehrlich. Hier ist Magie nicht nur ein Trick – sie ist ein mutiger Schritt ins Unbekannte.

Vergessen Sie alles, was Sie über Zauberei zu wissen glaubten. Im Friedrichsbau Varieté Stuttgart – dort, wo Magie zuhause ist – wird Realität neu definiert. Und Sie sind mittendrin.

A Kind of Magic – tauchen Sie ein in eine magische Revolution