a.l.s.o. - Sommerfest

Das Sozialunternehmen a.l.s.o. e.V. feiert sein Bestehen mit all seinen Freunden, Kunden, Unterstützern und Mitarbeitern. Im Garten glüht der Grill, daneben steht der Zapfhahn stramm, und wenn dann keine Hand mehr frei ist, müssen die Ohren herhalten. Die Live-Musik kommt dieses Jahr von Carina Deutscher & Band und bildet die ideale musikalische Kulisse.

Die a.l.s.o. in der Goethestraße bietet Menschen in Schwäbisch Gmünd und Umgebung seit über 40 Jahren neue Perspektiven. Schwerpunkte sind soziale, kulturelle und berufsbezogene Bildung, Integration und Förderung von Arbeits- und Ausbildungssuchenden. Im Auftrag von EU, Bund, Land, Agentur für Arbeit, JobCenter, Kreis- und Stadtverwaltung werden Lösungen entwickelt, um Lebenssituationen zu verbessern und neue Chancen zu verwirklichen.

Die konkrete Umsetzung erfolgt – vorwiegend zum Zweck der Arbeitsförderung - durch Dienstleistungen und Warenangebote rund um den Hausrat: Umzugshilfe, Entrümpelungen, Gartenarbeit sowie Second Hand, Upcycling, diverse Coachingangebote, Treffpunkte u.a. Zusätzlich betreibt der Verein ein Kultur- und Familiencafé mit Garten, stundenweiser Kleinkindbetreuung, wöchentlichen Musikveranstaltungen und weiteren Events. Im Leitbild stehen die Begriffe Selbsthilfe, Gleichberechtigung, Partizipation, Vielfalt und Nachhaltigkeit an zentraler Stelle