A la Carte

Swing auf dem Bahnsteig

Kulturkneipe Gleis 1 Kunstbahnhof Waldenburg Bahnhof, 74638 Waldenburg

Sechs Musiker und die stimmgewaltige Angelika Reutter begeistern mit ihrer Leidenschaft für Swing-Musik.

Viele bekannte Titel, welche in einem musikalisch moderneren Stil präsentiert werden, und der fröhliche und beschwingte Rhythmus verleiten zum Mitswingen, Tanzen und zaubern ein Lächeln auf beinahe jedes Gesicht. 

Titel von Nat King Cole, Ella Fitzgerald, Fats Waller, Duke Ellington, Louis Armstrong und anderen aus dieser Zeit werden in neuen Arrangements gespielt.

Ergänzt wird das Repertoire um modernere Titel aus den Bereichen Pop, Rock'n'Roll bis Jazz-Rock.

Info

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Konzerte & Live-Musik
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