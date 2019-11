In questa lezione di cucina in italiano impareremo a fare la pasta fatta in casa e a cucinare il sugo all‘amatriciana. Prepareremo anche gustosi antipasti tradizionali per stuzzicare il palato prima del piatto principale. Tutti pronti? Versiamoci un bicchiere di vino rosso e mettiamoci al lavoro... buon appetito!

Questo corso di cucina è consigliato dal livello A2.