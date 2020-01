A Live Divided

A Life Divided

Seit mittlerweile 15 Jahren manifestieren sich A LIFE DIVIDED als wahre Hitfabrik für mitreißende Rock- songs mit elektronischem Ambiente - mal eingängig-mainstreamig, mal atmosphärisch gelangen ihnen Radio- und Cluberfolge gleichermaßen. So etablierte sich die Band mit ihren Singles zeitgleich sowohl in den deutschen Airplay-Radiocharts als auch in den offiziellen DAC30

Mit ihrer Single „Heart On Fire“ vom Debut Album „Passenger“ landeten sie auf Platz 1 der Amazon Downloadcharts. Von den Hörern des Senders Rock Antenne wurden sie zum besten Newcomer des Jahres 2011 gewählt.

Touren mit APOCALYPTICA, Oomph! und EISBRECHER, sowie ausverkaufte Clubshows schlossen sich an. Mit dem Folgealbum „The Great Escape“ gelang schließlich der Durchbruch im Radio und in den Clubs. Platz 1 in den DAC30 DJ-Charts mit dem Track „The Last Dance“, sowie mehrere Wochen in den Airplaycharts mit dem Song „Feel“, Tages-Airplaypräsenz bei u.a. Bayern3, SR1, Rock Antenne oder Delta Radio sind nur einige Stationen der jüngeren Bandgeschichte.

Mit ihrem bis dato letzten Album „Human“ konnte die Band ihren bisher höchsten Chart -Entry (Platz 38) in den Media Control Charts verbuchen. Es folgten eine Stadien- Support-Tour mit UNHEILIG und zwei eigene erfolgreiche Headliner-Club-Touren.

Anfang 2020 erscheint das neue, lang erwartete Abum „Echoes“ auf AFM Records.