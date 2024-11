a merlin little christmas

lastminute x-mas market & winterclosing im Café des Merlin

Noch kein Geschenk?

Im Café des Merlin gibt es die einmalige Gelegenheit, in entspannter Atmosphäre handgemachte und ganz persönliche Geschenke zu erwerben: die Autor:innen der get-shorties Lesebühne schreiben Kurzgeschichten auf Bestellung, Comic-Zeichner:innen zeichnen Porträts und andere Motive auf Wunsch und die Häkelgruppe häkelt Wintersterne und andere x-mas-gifts für Euren Weihnachtsbaum. Währenddessen genießt Ihr eine goldene Kurkuma-Latte, knabbert am Lebkuchen und wärmt Euch auf unserer Terrasse am Glühwein. An den Gutsle- und Plattentellern sorgt DJ Roberto für die passenden Beats. Zum Abschluss schmettern wir mit dem Merlin-Chor noch ein paar Weihnachtslieder und sliden ins winterclosing: have yourself a merlin little xmas & see you next year at Pop Freaks!

12 – 18 Uhr