A Musical Christmas

Freuen Sie sich auf eine der mitreißendsten Musical-Produktionen unserer Zeit mit fesselnden und vielseitigen Eindrücken. Gigantische Höhepunkte zeigen Ihnen die Welt des erstklassigen Entertainments.

Das Repertoire ist vielseitig: Kraftvolle Stimmen gepaart mit emotionalen Balladen verschmelzen zu einer bemerkenswerten Einheit – gefühlvolle Highlights, fantastische Choreografien und großartige Bühnenkonzepte mit inbegriffen.

Das exklusiv für diese Tournee zusammengestellte Ensemble aus Starsolisten und Solistinnen bietet Ihnen die unterschiedlichsten Geschichten und Musikstücke live und in Perfektion. Jahrelange Erfahrung an vielen internationalen Bühnen in New York, London und Wien sprechen für sich. Für die Stars der Show war es eine große Ehre, eine spannende Kombination aus traditionellen Stücken und zeitlosen Hit-Giganten zu schaffen. Lassen Sie sich durch ihre positive Ausstrahlung verzaubern und erleben Sie schwungvolle Unterhaltung auf höchstem Niveau direkt vor Ihrer Haustür.

Reset Production bietet als einer der wenigen deutschen Veranstalter erfolgreiche Showkonzepte komplett aus einem Haus. Von der Idee über die Planung und Produktion bis hin zur Vermarktung und Durchführung liegen alle Schritte in unserer Hand. So garantieren wir maximale Professionalität und Qualität bei all unseren Events.

Mehr als 400 Events pro Jahr im gesamten Bundesgebiet und im europäischen Ausland begeistern Jung und Alt gleichermaßen. Gefeierte Formate wie „Massachusetts – Das Bee Gees Musical“, „DANCE MASTERS! – Best of Irish Dance“ u.v.m. füllen alljährlich aufs Neue die Hallen. Spektakuläre neue Shows wie „Rock The Circus – Musik für die Augen“ erweitern stetig das Portfolio.